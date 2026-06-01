◇ナ・リーグドジャース 9―1 フィリーズ（2026年5月31日ロサンゼルス）ドジャースのライアン・ウォード外野手（28）が5月31日（日本時間6月1日）、本拠ドジャースタジアムで行われたフィリーズ戦でうれしいメジャー初本塁打を放った。「7番・左翼」で先発したウォードは4回、フィリーズ先発右腕ペインターの内角スライダーを引っ張ると強烈なライナーが右翼スタンドへ一直線。打った瞬間に分かる飛距離400フィート（約1