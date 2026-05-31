熊本県内は３１日も各地で30度を超え、甲佐町で最高気温33.9℃を観測するなど7月中旬から下旬並みの暑さとなりました。32.6℃を観測した熊本市は、5月の真夏日がこの10年で最も多い14回目となる異例の暑さが続いています。 熊本市の江津湖では…。■子どもと水遊びをしていた人「暑いです。暑い」「夏みたいですよね。水が最高です 冷たくて」 この暑さは31日までで、1日は午後から雨が降りやすくなりそうです。また、台