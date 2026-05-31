「ザ・ボーイズ」シーズン5の撮影中にバセドウ病を公表したアニー／スターライト役エリン・モリアーティが、“死んだ方がマシ”と思えるほど深刻な症状に苦しんでいたことを明かしている。 2025年6月、モリアーティはバセドウ病と診断されたことを公表。バセドウ病は甲状腺に影響を与える自己免疫疾患であり、慢性的な疲労や吐き気、動悸など、さまざまな症状を引き起こす。これによって、