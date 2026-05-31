ドラマ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン3では、初回から「テレビ史上最もクレイジーなエピソード」が登場するという。ショーランナーのライアン・コンダルが、米のインタビューで予告した。 ジョージ・R・R・マーティン著『炎と血』に基づく本作は、「ゲーム・オブ・スローンズ」の約200年前を舞台に、ターガリエン家の衰退を招いた内戦を描く物語。