東京都あきる野市の秋川渓谷エリアで、2026年6月6日(土)〜7月5日(日)まで「秋川渓谷あじさいまつり2026」を開催します。会場となるのは、1人の男性が50年の歳月をかけて育んだ「南沢あじさい山」と、純白のアナベルが斜面を覆う「わんダフルネイチャーヴィレッジ」の2大スポット。都心から電車とバスでアクセスでき、2施設をおトクに巡れる「共通チケット」も販売します。本記事では、計約3万株のあじさいが咲き誇る各スポットの魅