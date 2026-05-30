脚本家の三谷幸喜氏が３０日、司会を務めるＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・後１０時）に生出演。新幹線の設備に注文をつける一幕があった。この日の番組冒頭のトークで安住紳一郎アナウンサーに「僕は今日、博多にいたんです、舞台の大千秋楽を見て帰ってきたんですけど」と話しかけた三谷氏。「新幹線が好きで最近、よく乗るんですけど、昔から思ってるんですけど、なかなか実現しないことがあって