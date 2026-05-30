北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は３０日、壮行試合となる３１日のアイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に向けて、ＭＵＦＧ国立で大部分を非公開にして前日練習を行った。＊＊＊森保一監督は、けが明けのＭＦ遠藤航を先発する意向を明言した。定位置のボランチでの先発となる見込み。公式戦出場から遠ざかる主将に、実戦感覚を取り戻す場として出場時間を用意する構えだ。鎌田大地が６月２日の合流となること