北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は３０日、壮行試合となる３１日のアイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に向けて、ＭＵＦＧ国立で大部分を非公開にして前日練習を行った。

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森保一監督は、けが明けのＭＦ遠藤航を先発する意向を明言した。定位置のボランチでの先発となる見込み。公式戦出場から遠ざかる主将に、実戦感覚を取り戻す場として出場時間を用意する構えだ。

鎌田大地が６月２日の合流となることもあり、遠藤の相棒は田中碧か佐野海舟の起用が予想される。森保監督は瀬古歩夢と板倉滉のボランチ起用プランも明かしており、本大会を見据え、貴重な親善試合の場をどう有効活用するかが注目だ。

田中碧は「今まで積み上げてきたもの、個人のプレー、コンディションも大事だが、やっぱり１番は勝つこと。Ｗ杯では内容が良くなくても勝つのが必要になってくるので、そういう意味では勝ちにこだわっていきたい」とキッパリ。佐野海舟は「自分のやるべきことにフォーカスして、いまやるべきことに集中していきたい」と力を込めた。