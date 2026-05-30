静岡県牧之原市教育委員会は２９日、市立相良中学校がインターネット回線を使った詐欺被害に遭ったと発表した。同校の通報を受けた県警牧之原署が被害金額などを調べている。市教委によると、同日午後２時頃、学校の事務職員が備品のパソコンを操作していたところ、エラーメッセージが出た。表示された連絡先へ電話し、相手の指示通りに操作した結果、学校の事務用口座から送金された。職員は電話中に不審に思ってインターネ