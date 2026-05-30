THE RAMPAGEの川村壱馬（29）が?早口攻撃?に挑戦した。UHA味覚糖のプレミアム果実グミ「コロロ」新テレビCMが30日から全国で放送開始。圧倒的なスピードと密度で繰り出す高速ラップ「早口攻撃」を披露している。 作詞、楽曲監修はテークエム（梅田サイファー）、作曲はKennyDoes（梅田サイファー）という布陣で、コロロのみずみずしさと弾ける食感を?翻訳?した。映像監督にはBE：FIRST、Number_i、HANAなどの作品で知られるte2