ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が第10号ホームランを含む、3安打の大活躍。一方、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆選手（26）はアクシデントで途中交代となりました。前の試合では二刀流で先発し、先頭打者ホームランを放っていた大谷選手。きょうは第2打席、低めのスプリットを捉えると鋭い打球がライトフェンスを越えていきました。今シーズン3度目となる2試合連続のホームラン。節目の今シーズン第10号で6年