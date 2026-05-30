少子高齢化や医療技術の高度化が進むなか、持続可能な制度にしていくため、2026年8月および2027年8月の2段階で「高額療養費制度」の自己負担上限額が見直される予定です。株式会社モニクルフィナンシャル（東京都千代田区）が運営する『ほけんのコスパ』が実施した「高額療養費」に関する調査によると、約6割が「高額療養費制度が見直されること自体を知らない」と回答したことがわかりました。【調査結果】制度見直しで「医療費へ