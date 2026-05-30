伊勢崎市の住宅で女性の遺体が見つかった事件で、警察は３０日、遺体の身元がこの家に住む女性（８４）と判明したと発表しました。 この事件は、今月２７日、伊勢崎市稲荷町の住宅で女性の遺体が見つかったもので、警察はこの家に住むアルバイトの丸田里那容疑者（３３）を死体遺棄の疑いで逮捕しています。 警察のその後の調べで遺体は、丸田容疑者と同居していた祖母の丸田達子さん（８４）と判明しました。 一方、司法解