◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）日本ハムは投打共に精彩を欠き、巨人に連敗。連敗で借金２となった。４月２６日以来の１軍マウンドとなった有原だったが、初回に松本の左翼線適時二塁打で先制を許すと、２回にはキャベッジ、岸田に連続被弾。３回には失策で出塁した浦田に二盗、三盗を決められ、ダルベックの左前適時打で１点を追加された。４回以降は立ち直ったが、７