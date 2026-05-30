サッカー男子アイスランド代表のアルナル・グンラウグソン監督が、森保ジャパンの警戒する選手を明かした。日本代表は３１日に国際親善試合アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）を控えており、３０日には会場で前日会見を実施。「日本代表はしっかり誇りに思えるチームだと思う。日本代表は非常に強くリスペクトをしている」と評価した。直近の日本代表はブラジルやイングランドに勝利するなど、強豪を相手に存在感を示している。