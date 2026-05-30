サッカー男子アイスランド代表のアルナル・グンラウグソン監督が、森保ジャパンの警戒する選手を明かした。

日本代表は３１日に国際親善試合アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）を控えており、３０日には会場で前日会見を実施。「日本代表はしっかり誇りに思えるチームだと思う。日本代表は非常に強くリスペクトをしている」と評価した。

直近の日本代表はブラジルやイングランドに勝利するなど、強豪を相手に存在感を示している。「ここ何戦かの試合は本当にすばらしい。ブラジル、イングランド、スコットランド相手に本当に目覚ましい活躍をしている。自分たちは明日のタフな試合に向けて頑張ろうと思う」と語った。

日本代表はＭＦ三笘薫（ブライトン）やＭＦ南野拓実（モナコ）がケガで選外となった。それでも、マークする選手は「本当に全員挙げてもいいくらい。ただ、その中でもレアル・ソシエダードでプレーをしている久保（建英）選手。その選手の名前を挙げることもできるが、全体的に本当にファンタスティックなプレーヤーの集まりで、結果も見事なもの。日本代表の試合を分析するということ自体が非常に楽しい、喜びに満ち溢れたことになる」と印象を口にした。

日本代表にとって、アイスランド戦が北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）前最後の試合となる。「明日の試合に対して責任を全うして、森保（一）監督がつくり上げた代表、すばらしい代表選手に対してしっかりと戦っていきたい」と力を込めた。