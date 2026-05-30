「ドジャース４−２フィリーズ」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースのジャスティン・ロブレスキー投手が７回１安打１失点の快投でチームトップとなる７勝目を挙げた。初回に３者連続三振で立ち上がった左腕。この日はアベレージの平均球速より２マイルほど速く、フィリーズ打線を寄せ付けなかった。序盤一回りをパーフェクトに抑えた左腕。四回にタッカーが平凡な右飛を落球して初めての走者を許したが、落ち着いて後続を仕