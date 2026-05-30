W杯に臨む森保ジャパンを後押しサッカー日本代表は、来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向け、国内合宿を行っている。本大会で史上初のベスト8以上を狙う森保ジャパンを、人気漫画「ONE PIECE」も後押し。約2週間後の本番に向けたメッセージに反響が広がっている。強力な援軍が現れた。W杯本大会へ連日、国内トレーニングに励む日本代表の選手たち。29日の練習場では「ONE PIECE」の主人公・ルフィが身に着ける