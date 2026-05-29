読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！サークルの先輩との秘密の交際に胸を躍らせていた主人公。しかし、友人と見ていたライブ配信をきっかけに、信じがたい疑惑が浮かび上がります。幸せだった日常が音を立てて崩れていく、戦慄の恋愛体験談とは――2人だけの秘密の恋大学のサークルで出会った素敵な先輩に惹かれ、私たちは付きあうことになりました。けれど先輩からは、「まわりには内緒にしてほしい」と頼まれてい