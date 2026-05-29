かわいいイラストを見ながら、楽しく脳を活性化させましょう！今回は、夏のお部屋で涼みながら仲良く過ごす、ウサギさんとイヌくんのゆるふわな間違い探しです。間違いは全部で「7つ」！下の2枚の絵を見比べて、違うところを7つ探してみてください。制限時間は1分！パッと見つかったら、今日のあなたの観察力はかなり冴えているかも！？あなたはいくつ見つけられましたか？うちわを持ったウサギさんと、かき氷を楽しむイヌくん。夏