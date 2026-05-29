【毎日1分脳トレ】ゆるふわ間違い探し！あなたは1分以内に全部見つけられる？

かわいいイラストを見ながら、楽しく脳を活性化させましょう！今回は、夏のお部屋で涼みながら仲良く過ごす、ウサギさんとイヌくんのゆるふわな間違い探しです。

正解は以下の7つ でした！

ウサギさんのうちわ：左の絵は青色の花火柄ですが、右の絵はピンク色の水玉模様になっています。窓のカーテン：左の絵は緑色ですが、右の絵は黄色に変わっています。窓の外の空：左の絵には太陽が見えますが、右の絵には雲が浮かんでいます。風鈴の絵柄：左の絵はお花柄ですが、右の絵は金魚柄になっています。風鈴の短冊：左の絵は青色の水玉模様ですが、右の絵は黄色の水玉模様になっています。壁の絵：左の絵はひまわりですが、右の絵は朝顔に変わっています。かき氷のシロップ：左の絵はピンク色ですが、右の絵は青色になっています。スイカのお皿：左の絵は白いお皿ですが、右の絵は黄色いお皿になっています。犬さんの目：左の絵は両目を開いていますが、右の絵は片目を閉じてウインクしています。植木鉢の模様：左の絵は茶色の植木鉢ですが、右の絵は青と白のボーダー柄の植木鉢になっています。

全部スッキリ見つけられましたか？

毎日1分の脳トレ習慣で、遊びながら頭をリフレッシュさせましょう！

ぜひ家族や友だちと一緒に、どちらが早く見つけられるか挑戦してみてくださいね。