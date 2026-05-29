「娘も高校3年生という年頃な子ですので、どうか皆さま、温かく見守っていただければ幸いです」5月26日に開いた記者会見で、謝罪した後にこう呼びかけたのは巨人・阿部慎之助前監督（47）。交流戦開幕を目前に控えた25日夜、長女（18）に暴力を振るったとして現行犯逮捕された。「阿部前監督は姉妹喧嘩の仲裁に入った際、長女に言い返されたことから、胸ぐらを掴んで押し倒すなどしたとされています。当時は飲酒していたとみられ、