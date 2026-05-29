「ゴールデンボンバー」の鬼龍院翔（41）が29日までに自身のXを更新。台風6号の影響が懸念される、6月2、3日に沖縄で開催予定のライブやイベントについて言及した。ゴールデンボンバーの公式Xでは「台風6号における公演への影響について」と題した案内が投稿され、「沖縄：桜坂セントラル6/2(火)鬼龍院翔「42歳おたおめツアー」6/3(水)ラジオみないなイベントvol.52沖縄編上記の公演につきまして、現時点では公演