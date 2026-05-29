「ゴールデンボンバー」の鬼龍院翔（41）が29日までに自身のXを更新。台風6号の影響が懸念される、6月2、3日に沖縄で開催予定のライブやイベントについて言及した。

ゴールデンボンバーの公式Xでは「台風6号における公演への影響について」と題した案内が投稿され、「沖縄：桜坂セントラル 6/2(火)鬼龍院翔「42歳 おたおめツアー」 6/3(水)ラジオみないなイベント vol.52 沖縄編 上記の公演につきまして、現時点では公演の開催を予定しております」と伝え、「今後の台風の進路や航空会社各社の対応の状況により開催の延期をする際は、ゴールデンボンバーの公式サイト・公式SNS等でお知らせいたします」と続けた。「また、このまま公演を中止せず予定通り開催が可能だった場合におきましても、振替の追加公演を調整中です」などと案内した。

鬼龍院は自身のXで、この投稿を引用しつつ「6/2(火)の沖縄の桜坂セントラルでの鬼龍院翔ライブ、6/1(月)が台風直撃で6/2(火)も早朝は空の便は台風の影響があるかもしれません」と言及。

「チケット購入者は42％の人が沖縄の人。ということは前日の6/1(月)が台風でも、半分くらいの人は当日6/2(火)の18:30スタートの会場には来てくれるのかもしれません。そんな状況のようです」とつづり、「“どうしたいですか？”とマネージャーさんに聞かれたので、

“体は元気なのでファンの方が喜ぶ方のやり方でお願いします”と伝えました」とマネジャーとのやり取りも明かした。

「結論、6/2(火)は半分の人しか来なくてもライブやる予定(そのぶん少し当日券は出すかも)。来れない人はそのチケットで後日検討している同じ場所での振替公演に参加可能(これは払い戻しは出来ないそうなのでなるべく近くなく先の日程を探す意向とのこと)ということになりそうです」と続け、「“なりそうです”って曖昧な状態で言うなよって思うかもしれませんが実際検討してる人からしたら流れを少しでも早く知りたいと思うはずなので完全に確定ではないですがこのように進んでいるということをお知らせさせていただきました」と実直に伝えた。

「また新たに決まったことがありましたら報告します。自然の力にはいつも敵いませんが、出来る限りのことをしていくし、なるべく早めに伝えて行きますね」などと記した。