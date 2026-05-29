スポーツに打ち込む高校生達の祭典、熊本県高校総体が開幕しました。 【写真を見る】33の競技に約1万3600人が出場高校生たちの熱い戦い県高校総はじまる熊本 33の競技に約1万3600人が出場 29日は総合開会式が行われ、選手達が入場行進しました。 今年は33の競技に77校の約1万3600人が出場します。 勇気と感動を届けられるよう…選手宣誓 そして選手宣誓は、去年のインターハイチャンピオン、ローイ