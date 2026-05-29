5月20日、岩手県西和賀町の山林の沢で、損傷の激しい男性の遺体が見つかった。地元の消防や県警北上署は、山菜採りに出かけていた近くに住む男性（85）がクマに襲われた可能性が高いとみて調べを進めている。こうした、“山菜採り”中にクマに襲われる被害は後を絶たない。 同じ東北地方の山菜王国である山形県によれば、1977年から2025年までの5〜7月に県内で起きたクマによる人身事故35件のうち、25件は山菜採り中の事故だったと