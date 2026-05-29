タレント・中山秀征（58）の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）が29日までに自身のインスタグラムを更新し、三男との2ショットを披露した。中山と共に四男が留学するロンドンを訪れ、卒業式に出席したことを明かしていたが、「三男も2年ぶりの母校で先生方に会い校舎、寮を訪ねて懐かしんでいました」と書き出し、三男の肩に手をやる親子ショットをアップ。「演劇専攻で当時ミュージカル『シカゴ』に出演