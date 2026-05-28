28日の笠松競馬3R（ダート1400メートル、10頭立て）で1番人気のエイシンヒアカムズ（牝3＝笹野、父レイデオロ）が1着。鞍上の渡辺竜也（26＝笹野）は2017年4月3日の初騎乗から6408戦目で地方競馬通算1300勝を達成した。