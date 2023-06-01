俳優の内山理名（44）が、Instagramに投稿した最新ショットにさまざまな反響が寄せられている。【映像】内山理名が我が子にキスする姿や最新ショット2021年11月に俳優の吉田栄作（57）と結婚し、2025年9月10日には第1子出産を報告していた内山。Instagramでは「舞台中期間限定」とつづった愛妻弁当や、2人分の料理が並ぶ食卓、子どもを抱っこしキスをしている写真など、仲むつまじい家族との日常をたびたび発信してきた。最新