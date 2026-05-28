Notion Labs Japanは、開発者向け新機能「Notion Developer Platform」の提供を開始する。開発者やコーディングエージェントが、Notion上でツールを構築するための機能を集約。外部SaaSから必要なコンテキストをNotionに取り込み、権限に基づくアクションを実行するための基盤を提供することができる。Notion Labs, Inc. プロダクトマネージャーのEric Goldman（エリック・ゴールドマン）氏は、「Notion Developer Platformは、エ