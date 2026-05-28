宇宙望遠鏡「ガイア」から得たデータをもとに描いた天の川銀河の予想図/ESA/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaa（CNN）天の川銀河が約100億年前に矮小銀河をのみ込んだ残骸（ざんがい）とみられる恒星の集団を、英国の研究者らが発見した。のみ込まれた銀河は、北欧神話に登場するいたずらの神にちなんで「ロキ」と名づけられた。天の川銀河がどのように進化したか、その解釈に変化をもたらす可能性がある。私たちが住む天の川銀河は直