宇宙望遠鏡「ガイア」から得たデータをもとに描いた天の川銀河の予想図/ESA/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaa

（CNN）天の川銀河が約100億年前に矮小銀河をのみ込んだ残骸（ざんがい）とみられる恒星の集団を、英国の研究者らが発見した。のみ込まれた銀河は、北欧神話に登場するいたずらの神にちなんで「ロキ」と名づけられた。天の川銀河がどのように進化したか、その解釈に変化をもたらす可能性がある。

私たちが住む天の川銀河は直径約10万光年で、1000億〜4000億個の恒星が集まっている。1光年は光が1年間に進む距離のことで、約9兆4600億キロに相当する。

天の川銀河はもともとこんなに大きかったわけではなく、約120億年前から数多くの矮小銀河をのみ込んで成長してきた。ただし、当初どれくらいの大きさだったかという答えは出ていない。研究者らはその歴史と進化を突き止めるため、のみ込まれた銀河の証拠を探してきた。

今回チームが注目したのは、天の川銀河の円盤部から異例の近さで見つかった、金属の含有量が少ない「金属欠乏星」の集団だ。研究の成果は今月、英王立天文学会月報に公開された。

宇宙初期の恒星は水素とヘリウムで構成され、金属のような重い元素は含まれていなかった。重元素は恒星内部の核融合で合成され、やがて超新星爆発でまき散らされて、それが将来の世代の恒星の材料になった。

円盤部の近くで金属欠乏星が見つかったということは、初期の天の川銀河が別の銀河をたらふく飲み込んだ可能性を示唆している。これは天の川銀河の成り立ちを知るうえで、今まで見過ごされてきた重要な要素になるかもしれない。

金属欠乏星を探して

天の川銀河の金蔵欠乏星を探す研究では、銀河全体を球状に包み込む広大な領域「ハロー」が注目されてきた。ここには古い恒星が豊富に存在する。

だが一部の研究者らによると、より古い時代に起きた合体の痕跡は、円盤部のような奥深くで見つかる可能性がある。

チームを率いる英ハートフォードシャー大学宇宙物理研究センターの博士研究員、フェデリコ・セスティト氏によれば、円盤部には若く金属量の多い恒星や大量のちりがひしめき合っているため、これまで金属欠乏星を見つけるのが難しかった。

セスティト氏らは欧州宇宙機関（ESA）の宇宙望遠鏡「ガイア」を使い、円盤部に驚くほど近いところで20個の金属欠乏星を発見した。チームは続いて、ハワイ島マウナケア山頂付近にあるカナダ・フランス・ハワイ望遠鏡の高度な分光装置を使った。

恒星の正確な年齢を特定するのは難しいが、このグループは化学組成からみて100億年以上前のものとみられ、太陽系から約7000光年離れている。化学組成も似ているため、いずれも金属量の少ない同じ矮小銀河が起源と考えられる。

このうち11個は銀河の円盤部と方向が同じ「順行軌道」、9個は円盤部と反対の「逆行軌道」を周回していた。天の川銀河がビッグバンで誕生した138億年前から数十億年以内にのみ込んだ、矮小銀河の残骸とみられる。

のみ込まれた銀河の恒星が小突き回された末、さまざまな軌道に落ち着いたというのが、専門家の見方だ。

セスティト氏はメールを通し、「ロキのシナリオが正しければ、天の川銀河と合体したひとつの銀河からの星が順行軌道になったり、逆行軌道になったりしたとみられる」と指摘。「これが起こり得るのは、天の川銀河がまだできたばかりで小さく、今より重力ポテンシャルが弱かった場合に限られる。シミュレーションによると、ビッグバンから30億〜40億年後までの間だろう」と述べた。

セスティト氏によると、ロキは神話のなかで、意思を読み取るのが難しいいたずら者に描かれている。

「同様に、この星の集団は起源が分かりにくかった」と、同氏は話す。「のみ込まれた銀河が順行と逆行の両軌道に恒星をまき散らすという事実は、当初なかなか分かりにくかった」

もうひとつの説としては、これらの恒星が1回限りでなく、2回以上の合体に由来するとも考えられる。

だが天の川銀河が飲み込んだ単一の銀河を起源とする考え方は興味深く、さらに研究を進める価値があると評価されている。

「共食い」で進化した天の川銀河

天の川銀河は、大きな銀河が小さな銀河をのみ込み、強い重力で星やガスを吸い込む「共食い」によって成長してきた。その残骸から、同銀河の「捕食」の歴史を組み立てることができる。

今回の研究に参加していない米シカゴ大学のアレクサンダー・ジー助教によると、小規模な合体は絶えず起きているが、大規模な現象は成長の歴史に変化をもたらすことがある。

その一例は、天の川銀河が80億〜100億年前にガイア・ソーセージ・エンケラドゥス銀河と合体した現象だ。

「天の川銀河はこれをきっかけに『リセット』され、初めの不安定な時期から現在のような安定した成長に切り替わったのだろう」と、ジー氏は語る。

今回の研究によると、ロキ銀河との合体はガイア・ソーセージ・エンケラドゥス銀河とほぼ同規模だったとみられる。だが残骸が円盤付近にあって見つけにくいため、証拠がほとんど見つかっていない。

ジー氏は「もし事実なら、天の川銀河が形成された歴史の主要な部分が欠けていたことになる」と述べ、今後の検証に期待を示した。