「ロードトリップ」を題材に、あるカップルに襲い掛かる逃げ場のない悪夢を描く映画『パッセンジャー』（配給：東和ピクチャーズ・東宝）が2026年7月10日に封切りとなる。この度、本予告映像と日本版ポスタービジュアルが公開となった。『パッセンジャー』（配給：東和ピクチャーズ・東宝）の公開が7月10日に決定『パッセンジャー』は、誰もが一度は経験したことのある「ロードトリップ」を題材に、あるカップルに襲い掛かる逃げ場