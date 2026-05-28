ファミリーマートは6月2日、「福岡ソフトバンクホークス」を応援するコラボ商品を、九州地方(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)と山口県(一部店舗)のファミリーマートで順次発売する。福岡ソフトバンクホークス応援企画○球団カラーのコンビニエンスウェアを発売同社は2026年1月、福岡ソフトバンクホークスとオフィシャルスポンサー契約を締結した。その取り組みの一環として、6月2日からコラボ商品を展