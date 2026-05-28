今回のテーマは、「富裕層が使っているクレジットカード」です。日本では「純金融資産保有額」が1億円以上5億円未満を富裕層、5億円以上を超富裕層と定義しています。純金融資産とは預貯金や株式、債券などの金融資産の合計から借り入れなどの負債を差し引いたもの。富裕層はクレジットカードのステータス性だけでなく、優待サービスやトラベル特典などにも着目しています。さっそく解説します。最もよく目にするのは定番中の定番