動画生成AIサービスを展開するRunwayが「Runway MCP」を発表しました。Runway MCPの登場により、Runwayの動画生成機能をChatGPTやClaudeといった他社製AIサービス内で使用可能となります。Runway MCP | Generate video from Claude, ChatGPT, and Cursorhttps://runwayml.com/mcpRunway News | Introducing Runway MCPhttps://runwayml.com/news/mcpMCPはAIと各種サービスを連携させる仕組みで、「ChatGPTとチャットしつつ、画像の