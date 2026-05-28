ルフトハンザグループは、航空燃料（ジェット燃料）の供給が安定していることを発表した。ディーター・フランクス最高商務責任者（CCO）が声明で明らかにした。フランクフルト・ミュンヘン・チューリッヒ・ウィーン・ブリュッセル・ローマのハブ6空港すべてで、燃料供給会社からの供給リスクを示す兆候はないとしている。欧州向けジェット燃料輸送の約4分の1はホルムズ海峡を経由するが、北米やアフリカからの輸入拡大や欧州製油所