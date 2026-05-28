１４日呉市音戸町の船の解体現場で発生した火災について、２８日消防と警察が合同で調査を行い出火原因を調べています。 この火災は１４日午後１時ごろ、呉市音戸町にある船の解体現場から出火し、使われなくなった船や廃材などが燃えたほか係留中の船にも延焼したものです。 火災発生から６日目となる１９日に鎮火しましたが、約４０００㎡が焼けたということです。この火災によるけが人はいませんでした。 消防と警