トランプ米大統領はその任期を通じ、他国への脅迫と攻撃を繰り返している/Al Drago/The Washington Post/Bloomberg/Getty Images（CNN）米大統領選の候補者だった当時、トランプ大統領は対立候補への印象付けに余念がなかった。彼らは好戦的な介入主義者であり、米国をあらゆる種類の対外戦争に引きずり込むと、喜々として語っていた。最悪の場合、米国は第3次世界大戦に巻き込まれる恐れもあると強調していた。ところが大統領就任