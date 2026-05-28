27日夕方、大館市比内町扇田の民家敷地内で相次いでクマが目撃されました。付近には扇田小学校があり警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと27日午後6時半ごろ、大館市比内町扇田字白砂の民家敷地内にクマ1頭がいるのを、この家の60代の男性が目撃しました。クマの体長は約70センチです。それから約15分後の午後6時45分ごろには、この家の近くの別の家の敷地内にいるクマ1頭を、40代の女性が目撃しました。ク