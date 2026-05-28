静岡県下田市の体験型水族館「下田海中水族館」では、隣接する下田公園で開催される初夏の祭典「伊豆下田温泉あじさい祭」に合わせ、ユニークな連動イベント「鯵祭（あじさい）」を2026年6月1日（月）から6月30日（火）まで期間限定で開催します。300万輪のあじさいが咲き誇る絶景を満喫した後は、水族館でアジの生態展示やイルカ・アザラシへの給餌体験が楽しめるという、まさかの“ダジャレ”から生まれた地域連携キャンペーン。