7月18日（土）にトークライブの開催が決定した『鉄瓶・佐ん吉のコロコロラジオ。』。今回は番組パーソナリティの笑福亭鉄瓶さん（以下、鉄瓶）、桂佐ん吉さん（以下、佐ん吉）、そして番組の立役者である上ノ薗公秀プロデューサー（以下、上ノ薗P）にインタビューを敢行。番組の立ち上げからトークイベントへの意気込み、お互いへの本音まで、それぞれ別々に話を伺った。 今回は、番組編をお