開催：2026.5.28 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 11 - 2 [レイズ] MLBの試合が28日に行われ、オリオールパークでオリオールズとレイズが対戦した。 オリオールズの先発投手はトレー・ギブソン、対するレイズの先発投手はスティーブン・マッツで試合は開始した。 1回裏、2番 ガナー・ヘンダーソン 3球目を打ってライトスタンドへのツӦ