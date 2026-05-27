パナマサッカー連盟は26日、FIFAワールドカップ2026に臨むパナマ代表メンバー26名を発表した。2018年大会以来、2回目のW杯出場となるパナマ代表はグループLに入り、グループステージでは6月17日にガーナ代表と、23日にクロアチア代表と、27日にイングランド代表と対戦する予定となっている。発表されたW杯メンバー26名は以下の通り。▼GKオーランド・モスケラ（アル・フェイハ／サウジアラビア）ルイス・メヒア（クルブ・ナ