ユナイテッド航空は、グアム・サイパン・パラオ行きの航空券を公式ウェブサイトで購入した人に、ラウンジ「ユナイテッドクラブ」の利用券をプレゼントする。東京/成田〜グアム・サイパン・パラオ線の有償の往復・片道航空券が対象で、利用券は成田もしくはグアムのユナイテッドクラブで利用できる。申込・購入期間は5月15日から31日まで。搭乗期間は6月15日から9月30日まで。先着200名が対象で、代表者の申し込みが必要となる。