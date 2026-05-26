ロッキーズ戦に来場コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一ぺアが25日（日本時間26日）、ドジャース-ロッキーズ戦が行われるドジャースタジアムに来場した。三浦さんは「RIKU 6」、木原さんは「RYUICHI 12」のユニホームを着用。グラウンドで練習を見学した。同日の試合では始球式に登場する。（Full-Count編集部）