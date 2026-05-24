【モデルプレス＝2026/05/24】フランス・カンヌで開催されている第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門の授賞式が、現地時間5月23日より行われ、濱口竜介監督最新作『急に具合が悪くなる』（6月19日公開）主演のヴィルジニー・エフィラ、岡本多緒が最優秀女優賞に輝いた。【写真】千鳥・大悟、綾瀬はるかをエスコート◆「急に具合が悪くなる」ヴィルジニー・エフィラ＆岡本多緒が最優秀女優賞2026年は、コンペティション部