みなさんは買い物のとき、現金とキャッシュレス決済、どっちを選びがちだろうか。僕はSuicaこそ最強だと思っているので、残高があるときはコンビニはほぼSuicaで済ませる。PayPayもスマホに入れているが、こっちはヤフオクの決済に使うのがメインで、ほとんど使わない。それ以外の局面では、大体現金払いかなぁ。さっきもはま寿司行ってきたけど、現金支払いだった。あと普通に田舎暮らしなので、スーパーでは未だに現金もしくはそ