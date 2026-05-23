2026年5月20日、東京都渋谷区の明治神宮会館で開催された「神社本庁設立80周年記念式典」に出席された秋篠宮ご夫妻。式典には、神職ら約1600人が参加した。【写真】式典と特別展に出席された紀子さまをさらに見る。ほか、佳子さまとのさりげない”リンク” 姿も。この日、紀子さまは白いお召し物と帽子を合わせられていた。神聖で格式ある場にふさわしい、品格ある装いだった。翌日の21日は、東京都渋谷区の国学院大博物館で