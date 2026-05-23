2026年5月20日、東京都渋谷区の明治神宮会館で開催された「神社本庁設立80周年記念式典」に出席された秋篠宮ご夫妻。式典には、神職ら約1600人が参加した。

【写真】式典と特別展に出席された紀子さまをさらに見る。ほか、佳子さまとのさりげない”リンク” 姿も。

この日、紀子さまは白いお召し物と帽子を合わせられていた。神聖で格式ある場にふさわしい、品格ある装いだった。

翌日の21日は、東京都渋谷区の国学院大博物館で23日から開催される特別展「日本・ベルギー修好160周年記念−美と知の交流の軌跡−」を事前鑑賞された。鑑賞の際、紀子さまは白いセットアップを選ばれていた。両日とも、同じ白系だったが印象が異なるコーデだった。

帽子の有無で"きちんと感"が変わる

式典では帽子があることで、クラシカルで「式典にふさわしい品格」が出る。一方、特別展では帽子をお召しにならず、髪をすっきりまとめたことで軽やかで柔らかい印象にされていた。また、ハーフアップのヘアスタイルが女性らしさと、きちんと感を両立させていた。

帽子があることで、よりフォーマルで特別感のある印象になっていた。

ノーカラーでも"前のライン"で印象が違う

また、色味だけではなく、紀子さまがよく選ばれる「ノーカラー」という点も共通している。しかし、前立てのデザインによって雰囲気は大きく異なっていた。

式典では、前が重なり合ったV字ラインのデザインを選ばれていた。斜めのラインが入ることで、シャープさや凛とした雰囲気が生まれている。また、わずかに光沢感のある無地の白が、より格式高い印象を演出していた。

一方で、テーラードジャケットのような襟ではないため、堅くなりすぎず、上品な柔らかさも感じられる装いだった。

特別展では、首元まで自然につながる丸みのあるデザインを選ばれていた。生地には凹凸感があり、やさしく穏やかな雰囲気に。さらに、首元の花モチーフの装飾が、フェミニンさを引き立てていた。

同じ白系の装いでも、帽子や前立てのデザイン、生地感によって印象は大きく変わる。紀子さまは、格式ある式典ではクラシカルに、特別展では柔らかく穏やかにと、場に合わせて白を着こなされていた。